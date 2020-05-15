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пятница, 15 мая 2020 16:30

Исследования древнего храма изменили представления о прошлом людей

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Исследования древнего храма изменили представления о прошлом людей
Храм Гёбекли-Тепе называют археологическим чудом Фото: sciencealert.com

Израильские ученые установили, что древние люди, которые 12 тыс. лет назад построили храм Гёбекли-Тепе, знали законы геометрии и планирования.

Масштабный мегалитический комплекс расположен в Турции. Его построили раньше Стоунхенджа и египетских пирамид. Археологи, которые впервые наткнулись на него в 1990-х установили, что строили охотники-собиратели, ведь в тот период люди не владели сельским хозяйством или животноводством. Не было и письменности, сообщает Science Alert.

Однако недавно пришли к выводу, что комплекс состоит не из отдельных хаотичных структур, а со связанных между собой оград и столбов, которые были сконструированы в соответствии с единым планом. Это позволяет предположить, что охотники-собиратели не были столь примитивными, как считалось ранее.

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По словам ученых, самым интересным явлется то, что центральные точки трех наиболее значительных каменных кругов храма, известные как ограждения B, C и D, кажутся геометрически связанными между собой, основываясь на форме почти идеального равностороннего треугольника. Случайность этого почти невозможна.

Такой уровень планирования требовал наброска качественной карты, которую, вероятно, люди выкладывали из камышин на земле. Также построение такого сооружения требовало больше сил, чем считалось.

"Уровень организации и рабочей силы, необходимый для строительства мегалитической архитектуры в Гёбекли-Тепе, следует умножить на три по сравнению с предыдущими оценками, если наше предположение верно", - отмечают ученые. Не исключают и того, что храм многие поколения строили годами.

Сейчас раскопано лишь 5% храма, но и они отражают грандиозный поворотный момент в истории человечества. Не только в архитектурных способностях, но и в общей эволюции.

В ходе исследования мегалитической постройки Стоунхенджа ученые университета Ньюкасла пришли к интересным выводам. Они убеждены, что для транспортировки массивных камней на санках использовали свиной жир. Исследователи обнаружили значительные остатки жира на черепках глиняной посуды.

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