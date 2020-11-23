Исследовали мумию со следами гинекологической операции

Мумифицированная женщина пережила травму. Фото: canal.ugr.es

Испанские ученые при обследовании мумии египетской женщины обнаружили древнейшие свидетельства гинекологического лечения.

Мумию женщины нашли во время раскопок 2017 года в Куббет эль-Хаве, на южной границе Египта, передает canal.ugr.es.

Анализы показали, что женщина получила серьезную травму таза. Вероятно, ее мучили сильные боли. Древние медики лечили женщину с помощью методов, описание которых находили в текстах древних папирусов.

Пациентку подвергали дезинфекции с помощью фумигаци. Это уничтожение возбудителей болезней с помощью ядовитых газов и паров.

"Самое интересное в этом открытии - это не только задокументированные данные о гинекологическое лечение, уникальное для египетской археологии, но и то, что этот тип лечения с помощью фумигации был описан в медицинских папирусах того времени", - говорит египтолог Алехандро Хименес.

Похороненная является женщиной из высокого социального класса. Она носила имя Саттжени, оно было написано на крышке ее саркофага.

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"У мумий присутствует погребальный инвентарь, как правило, это были бусы различных типов. У некоторых из них были маски для лица. Мумии хранились внутри прямоугольных саркофагов, которые были поставлены друг на друга. Сверху эти гробы были покрыты иероглифическими надписями, которые плохо сохранились из-за термитов", - сообщил ведущий автор исследования Мигель Ботелле.

В некрополе Саккары за 2 месяца обнаружили 59 уцелевших саркофагов, возрастом 2,5 тыс. лет. Один из них открыли и представили содержимое на всеобщее обозрение.