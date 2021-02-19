Горящий поезд проехал 7 км

В аварии пассажирского поезда в Египте погибло больше всего пассажиров вагонов 3 класса. Фото: http://news.bigmir.net

В Египте 20 февраля 2002-го загорелся пассажирский поезд, следовавший из Каира в Луксор. Погибли 383 человека.

Трагедия произошла недалеко от города Аль-айятов утром. Причиной начала пожара в пассажирском вагоне стало неосторожное обращение пассажирами с переносным газовой горелкой. Он разжег его просто в пятом вагоне и тот взорвался. Пожар охватил вагон, позже - соседние. Машинист локомотива не заметил, что горит один из вагонов. Радиосвязи не было. На полной скорости проехал еще 7 км после возгорания.

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Шесть сгоревших вагонов были третьего класса. Каждый из вагонов был рассчитан на 150 человек. Но в них находилось в два раза больше пассажиров. Пассажиры выпрыгивали поезда во время движения. 15 человек так погибли.

Последние семь вагонов пассажирского поезда выгорели полностью. Погибло 383 человека, несколько сотен получили ранения. Это самая страшная катастрофа на железной дороге в истории страны.

Ночью 15 октября 1907-го пассажирский поезд с почтовыми вагонами сошел с рельсов у станции Шрусбери, неподалеку от Лондона. Погибло 18 человек, еще 33 получили ранения.