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пятница, 13 декабря 2019 08:20

Гений с отцом поехал в концертный тур по Италии

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Гений с отцом поехал в концертный тур по Италии
Портрет 4-летнего Вольфганга Амадея Моцарта знаний с отцом и сестрой нарисовал французский художник Луи Кармонтель.

Австрийский композитор, скрипач Леопольд Моцарт с 13-летним сыном Вольфганга Амадея Моцарта 13 декабря 1769 года отправились первое концертное турне по Италии. Вольфганг показывал аристократам умение играть на музыкальных инструментах и ​​писать музыкальные произведения.

До трех лет родители не видели никаких талантов у Вольфганга. Как-то отец наиграл ему легкую мелодию на клавесине и Вольфганг безошибочно ее повторил. Отец понял, что его 3 летний сын - музыкальный гений и ему предстоит трудная задача развить его талант. Тот написал свой первый концерт для клавесина, когда ему было всего 4 года. После клавесина мальчик сам научился играть на скрипке и органе.

Родители решились взять детей - дочь и сына в путешествие. За три года они дали концерты в Мюнхене, Париже, Лондоне. Побывали в Голландии и Швейцарии. Публика была в восторге от маленького музыканта, который мог играть с завязанными глазами на разных инструментах, запоминал и безошибочно воспроизводил сложные мелодии.

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Леопольд Моцарт решает поехать со своим сыном в Италию, чтобы наладить сотрудничество с европейскими оперными театрами. Моцарты удостоены аудиенции папы Климента XIV. Поражен талантом 14-летнего музыканта, папа наградил его одной из самых высоких церковных наград - орденом Золотой шпоры. Крупнейший в мире Миланский оперный театр заказал ему оперу "Митридат, царь Понтийский". Для маленького вундеркинда даже сделали исключение и приняли в Болонскую академию. До этого, по правилам, членам быть не менее 26 лет. Путешествие принесла Моцарту славу и признание итальянской аристократии.

После возвращения из Италии Моцарта-младшего наняли на должность придворного музыканта. За 35 лет жизни Моцарт создал более 600 произведений: более 40 симфоний, более 20 опер, большое количество инструментальных концертов и тому подобное. Считается одним из самых гениальных музыкантов в истории человечества.

Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен 9 сентября 1825 раз дал концерт. Писал во всех существующих в его время жанрах, включая оперу, балет, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
13
декабря

Гений с отцом поехал в концертный тур по Италии

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