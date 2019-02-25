Фотограф показал заброшенные виллы - подборка фото

Фото: Cameralabs

Французский фотограф Томас Джорион фотографирует заброшенные итальянские виллы XVIII и XIX веков.

"Сначала я фотографировал, чтобы сохранилась память об этих местах, прежде чем они исчезнут. Но потом я разглядел в них красоту, эстетику, которая проявляется с формами, цветами и подсветкой", - говорит он, сообщает Cameralabs.

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Томас Джорион путешествует по миру в поисках интересных мест и снимает при естественном освещении.

На Земле каждый день открывают новые и необычные места. Профессиональные фотографы или любители часто случайно наталкиваются на интересные локации, которые быстро становятся популярными.