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среда, 07 апреля 2021 01:13

Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты

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Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Распродают антиквариат из коллекции "Родовид Банка". Фото: youtube.com

Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион предметы антиквариата, которые принадлежат "Родовид Банку".

Электронные торги состоятся 8 и 13 апреля в системе ProZorro. Продажи пройдут по английской модели, когда участники повышают цену, сообщает Фонд.

Монеты продают комплектами. Один из них содержит 40 коллекционных золотых монет, выпущенных в разных странах мира в 1590-1980 годах. Самые дорогие из них - монеты Лихтенштейна номиналом 10 дукатов, весом 35 г золота и оценочной стоимостью более 40 тыс. грн. Стартовая цена этого лота - 896 843,58 грн.

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Ранее все активы "Родовид Банка" уже выставлялись на продажу. Но их не купили.

На аукционе, который состоялся в США, продали картридж с видеоигрой Super Mario Bros 1986 года. За видеоигру получили $ 660 тыс., примерно 18 млн 353 тыс. грн. Рекордная сделка сделала эту игру самой дорогой в истории.

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