Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка

 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 333
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 405
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3357
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5464
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 783
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3420
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1855
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1899
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6489
Фото
Все фото
13
10
21
16
9
Показали повседневную жизнь киевлян 1972
Показали повседневную жизнь киевлян 1972
Как выглядел самый замок Львовщины в начале ХХ века - фото
Как выглядел самый замок Львовщины в начале ХХ века - фото
Жернова, рации, бинт Красного креста времен Первой мировой - мужчина собрал дома музей древностей
Жернова, рации, бинт Красного креста времен Первой мировой - мужчина собрал дома музей древностей
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
В Праге похоронили украинского писателя
В Праге похоронили украинского писателя
Видео
Все видео
У киевского горсовета заменили государственный флаг
У киевского горсовета заменили государственный флаг
Одни женщины и дети - наткнулись на массовое захоронение жертв большевиков
Одни женщины и дети - наткнулись на массовое захоронение жертв большевиков
В море нашли корабль, которому 500 лет
В море нашли корабль, которому 500 лет
Что видели астронавты перед посадкой на Луну - реконструкция
Что видели астронавты перед посадкой на Луну - реконструкция
В первом мультике показали прыгающую девочку
В первом мультике показали прыгающую девочку
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3357
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 936
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2466
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1152
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 387
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
пятница, 26 июля 2019 08:21

Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка

  Комментировать
Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка
Победу в "Большой гонке Нью-Йорк-Париж" 1908 года получил американский механик Джордж Шустер. Фото: bigpicture.ru

В Париже 26 июля 1908 года завершилась первая кругосветная автогонка. Она стартовала 12 февраля 1908 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке, называлась "Большая гонка Нью-Йорк-Париж".

Участвували шесть экипажей. Франция выставила три - на автомобилях De Dion-Bouton, Motobloc и Sizaire-Naudin, по одному немцы - на Protos, итальянцы - на Brixia-Zust и американцы - на Thomas Motor Company.

"Эти гонки наконец доведут надежность автомобилей как безопасных и выносливых транспортных средств для широкого круга потребителей. Их больше не будут рассматривать только как объекты развлечений высокого масштаба исключительно для богачей" - пишут в газетах о мероприятии.

Водители из Нью-Йорка достались тихоокеанского побережья США. На пароходе доплыли на Аляску. Далее Беринговым проливом попали в Азию, пересекли Сибирь и через всю Европу доехали к Парижу. Поездка заняла 6 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Велогонку выиграл трубочист

Немцы первыми достигли Парижа. Четырьмя днями позже финишировали американцы на Thomas Flyer. Итальянцы отстали от лидеров на 2 месяца.

При подведении итогов немецкая команда была оштрафована на 30 дней за использование поезда для транспортировки машины. Победа досталась американцам - водителю Джорджу Шустеру. Он стал звездой, но продолжал работать в механиком на автомобильном заводе. Ему дали приз - $ 1 тыс.

Первые в мире велосипедные гонки "Тур де Франс" стартовали 19 июля 1903 по маршруту Париж - Лион - Марсель - Тулуза - Бордо - Нант - Париж и продолжались 19 дней. С 60 участников до финиша прибыло только 20.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

В Румынии приняли антиукраинской закон

Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка

Самое читаемое
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 53452
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 39542
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 26984
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад Просмотров: 20394
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 18893
История
В Румынии приняли антиукраинской закон
В Румынии приняли антиукраинской закон
 Просмотров: 477
В парке нашли доспехи рыцаря
В парке нашли доспехи рыцаря Просмотров: 819
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
Ученые сделали заявление о туринской плащанице 3 Просмотров: 13734
Показали повседневную жизнь киевлян 1972
Показали повседневную жизнь киевлян 1972
13
 Просмотров: 11997
Пуговицы солдат, серебряные монеты и молитвенники - раскопали остатки древней синагоги
Пуговицы солдат, серебряные монеты и молитвенники - раскопали остатки древней синагоги Просмотров: 2169
Больше всего комментируют
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
3
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
2
Если Донбасс получит особый статус, его будет ненавидеть вся страна
2
"Никаких потрясений не будет" - Гройсман обещает стабильность, но хочет быстро уйти из правительства
Голосов: 1744
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua