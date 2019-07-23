Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка

Победу в "Большой гонке Нью-Йорк-Париж" 1908 года получил американский механик Джордж Шустер. Фото: bigpicture.ru

В Париже 26 июля 1908 года завершилась первая кругосветная автогонка. Она стартовала 12 февраля 1908 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке, называлась "Большая гонка Нью-Йорк-Париж".

Участвували шесть экипажей. Франция выставила три - на автомобилях De Dion-Bouton, Motobloc и Sizaire-Naudin, по одному немцы - на Protos, итальянцы - на Brixia-Zust и американцы - на Thomas Motor Company.

"Эти гонки наконец доведут надежность автомобилей как безопасных и выносливых транспортных средств для широкого круга потребителей. Их больше не будут рассматривать только как объекты развлечений высокого масштаба исключительно для богачей" - пишут в газетах о мероприятии.

Водители из Нью-Йорка достались тихоокеанского побережья США. На пароходе доплыли на Аляску. Далее Беринговым проливом попали в Азию, пересекли Сибирь и через всю Европу доехали к Парижу. Поездка заняла 6 месяцев.

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Немцы первыми достигли Парижа. Четырьмя днями позже финишировали американцы на Thomas Flyer. Итальянцы отстали от лидеров на 2 месяца.

При подведении итогов немецкая команда была оштрафована на 30 дней за использование поезда для транспортировки машины. Победа досталась американцам - водителю Джорджу Шустеру. Он стал звездой, но продолжал работать в механиком на автомобильном заводе. Ему дали приз - $ 1 тыс.

Первые в мире велосипедные гонки "Тур де Франс" стартовали 19 июля 1903 по маршруту Париж - Лион - Марсель - Тулуза - Бордо - Нант - Париж и продолжались 19 дней. С 60 участников до финиша прибыло только 20.