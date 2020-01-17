Две столичные улицы переименуют в честь крымских татар

Две киевские улицы переименуют в честь крымскотатарских деятелей.

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики 15 января, депутаты поддержали предложения Меджлиса крымскотатарского народа и Крымского Дома, о переименовании, сообщает "Историческая правда".

Улицу Сормовскую переименуют в честь советского летчика, участника Второй мировой войны, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Улицу имени сотрудника НКВД Константина Заслонова переименуют в честь просветителя, писателя, педагога, культурного и общественно-политического деятеля Исмаила Гаспринского.

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Обе улицы расположены в Дарницком районе Киева, возле Дарницкого вокзала. Улицы Сормовская и Константина Заслонова пересекают улицы, названные в честь городов Крыма - Симферопольская, Ялтинская и Севастопольская.





6 улиц Киева могут получить новые названия. Ряд переименований согласовали депутаты на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики, сообщает городской совет Киева.