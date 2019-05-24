Дорожники нашли редкую монету

Редкую древнеримскую монету нашли в Великобритании.
На монете изображен император Ульпий Корнелий Лелиан, сообщает ВВС.
Монету нашли во время строительства дороги от Кембриджа до Хантингтона.
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Археолог Стив Шерлок заявил, что это вторая самая ценная монета, найденная на территории Англии.
Эксперт Джулиан Баушер сообщил, что император Лелиана правил 2 месяца, после чего был убит. Сохранилось мало монет с его изображением.
Охотник за сокровищами нашел 500-летнюю золотую монету стоимостью $ 5,2 тыс. Британец Гарет Миллиорд обнаружил ее в графстве Дербишир на севере Англии.
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