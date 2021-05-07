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суббота, 08 мая 2021 09:20

День памяти и примирения: сегодня вспоминают Вторую мировую войну
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Венгерская пехота в украинском селе, 1942
Советские военные после боя в Севастополе, 1942 год
Кавалерия в степи Украины, 1942
Немецкому солдату надевают маску от комаров на Кубани. 1943
Убийство евреев в Киеве, 1942 год

Сегодня отмечают День памяти и примирения. 8 мая 1945 года вступил в силу Акт о капитуляции Германии. В этот день в Европе чтят память павших в борьбе с нацизмом и мирных жителей, погибших в годы оккупации.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения гитлеровских войск на Польшу. В этот же день война началась для украинцев, которые служили в польской армии.

В течение 1939-1941 годов благодаря серии успешных военных кампаний и ряда дипломатических мероприятий нацисты захватили большую часть континентальной Европы. В то же время Советский Союз аннексировал полностью или частично территории соседних европейских государств: Польши, Румынии, Финляндии и стран Балтии, которые отошли к его сфере влияния на основании Пакта Молотова-Риббентропа.

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22 июня 1941 года войска Германии и ее союзников численностью 3.5 млн человек вторглись в Советский Союз. Пытались завоевать "жизненное пространство" в Восточной Европе. Открыли крупнейший в истории сухопутный фронт. Немецкие войска сначала быстро оккупировали западные регионы СССР, но позже начали терпеть поражение.

В 1944 году армии западных альянтов освободили Западную и Центральную Европу. Советские войска перешли в контрнаступление.

7 мая 1945 во французском городе Реймс начальник Оперативного штаба Вермахта генерал-полковник Альфред Йодль подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил. Документ установил перемирие на фронтах Второй мировой войны.

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Дата
08
мая

День памяти и примирения: сегодня вспоминают Вторую мировую войну

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