День памяти и примирения: сегодня вспоминают Вторую мировую войну

Сегодня отмечают День памяти и примирения. 8 мая 1945 года вступил в силу Акт о капитуляции Германии. В этот день в Европе чтят память павших в борьбе с нацизмом и мирных жителей, погибших в годы оккупации.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения гитлеровских войск на Польшу. В этот же день война началась для украинцев, которые служили в польской армии.

В течение 1939-1941 годов благодаря серии успешных военных кампаний и ряда дипломатических мероприятий нацисты захватили большую часть континентальной Европы. В то же время Советский Союз аннексировал полностью или частично территории соседних европейских государств: Польши, Румынии, Финляндии и стран Балтии, которые отошли к его сфере влияния на основании Пакта Молотова-Риббентропа.

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22 июня 1941 года войска Германии и ее союзников численностью 3.5 млн человек вторглись в Советский Союз. Пытались завоевать "жизненное пространство" в Восточной Европе. Открыли крупнейший в истории сухопутный фронт. Немецкие войска сначала быстро оккупировали западные регионы СССР, но позже начали терпеть поражение.

В 1944 году армии западных альянтов освободили Западную и Центральную Европу. Советские войска перешли в контрнаступление.

7 мая 1945 во французском городе Реймс начальник Оперативного штаба Вермахта генерал-полковник Альфред Йодль подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил. Документ установил перемирие на фронтах Второй мировой войны.