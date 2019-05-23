"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец

Танец "Решето" на Гуцульщину занесли из Буковины Фото: ladna-kobieta.livejournal.com

Видеозапись давнего гуцульского танца "Решето" опубликовали в сети. Сняли его в селе Випче Верховинского района на Ивано-Франковщине.

Известно о выполнении этого танца в селе Рички на Буковине 1921-го. Считают, что на Гуцульщину его занесли именно из Буковины. Назвали танец так через шаги и фигуры, имитирующие посев решетом.

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Обнародовал видео на своей официальной странице в Facebook Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара".

Видео сняли в майской экспедиции в село Випче в рамках подготовки проекта "Ночь традиционного танца", который состоится 25 мая. С 22:00 до 6:00 будут играть 8 аутентичных и вторичных украинских групп.

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