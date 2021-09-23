Дайверы собрали полные горсти золотых древнеримских монет на дне моря

В Испании нашли клад римских монет. Фото: web.ua.es

Древнеримские золотые монеты нашли дайверы на морском дне у побережья на юго-востоке Испании.

Их датируют концом IV - началом V в. Исследователи смогли идентифицировать все монеты, кроме одной, сообщает University of Alicante.

Есть три солида императора Валентиниана I, семь - от Валентиниана II, 15 - от Феодосия I, 17 - от Аркадия и 10 - от Гонория.

Монеты нашли на морском дне рядом с островом Портиксол, Они лежали 1,5 тыс. Лет в водорослях, пока дайверы Луис Лэнс и Сезар Гимено не заметили блеск. Сначала они думали, что это современные монеты или перламутровые ракушки.

Сначала дайверы забрали две монеты и вернулись на лодку. Установили, что это золотые монеты с профилями римского императора. Они предупредили руководство города о своем открытии и привели морских археологов к месту находки.

Вместе с монетами нашли три медных гвоздя и осколки свинца. Они могли быть арматурой на сундуке.

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Это один из крупнейших кладов римских золотых монет, найденных в Испании. Его могли намеренно спрятать, чтобы уберечь от ограбления варварами.

Археологи обнаружили клад медных монет во время раскопок древнего греческого города Фанагория - теперь на Таманском полуострове, РФ. В общем собрали 80 монет, которые хранились в глиняном амфоре. Сосуд нашли в слое, который содержал следы разрушений от пожара VI в.