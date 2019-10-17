Чтобы засвидетельствовать чудо - опросили 113 свидетелей

реза ​​была зачислена к лику блаженных, то есть беатифицирована, 13 октября 2003 года.

Мать Тереза ​​была беатифицирована 18 октября 2003 года папой Иоанном Павлом II, а канонизирована - 4 сентября 2016 папой Франциском. Папа Римский признал религиозным чудом исцеления больной раком индийской женщины, которая благодарила за это умершую матерь Терезе.

Мать Тереза ​​родилась в 1910 году в Албании как Аньезе Гонжа Боякшу. В 1950 году основала женскую монашескую конгрегацию "Сестры Миссионерки Любви", которая занималась больными и нуждающимися людьми во всем мире. В 1979 году получила Нобелевскую премию мира. В 1979 году получила Нобелевскую премию мира. Умерла мать Тереза ​​5 сентября 1997 в возрасте 87 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать Тереза ​​знала, кем она будет с детства

В 2003 году она была беатифицирована Католической церковью. Руководил процессом отец Брайан Колодейчук, канадец украинского происхождения, который был также членом мужской ветви миссионеров Любви. Было собрано 76 документов, которые суммарно составили 35000 страниц, опрошено 113 свидетелей, и был получен ответ на 276 вопросов, поставленных свидетелям во время процесса. После шести лет процесса Мать Тереза ​​была зачислена к лику блаженных, то есть беатифицирована, 13 октября 2003 года. Это сделал Иоанн Павел II в Риме.

Мать Тереза ​​26 октября 1950 в Калькутте в Индии основала женскую монашескую конгрегацию "Сестры Миссионерки Любви". Она занималась больными и нуждающимися людьми во всем мире.