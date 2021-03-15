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понедельник, 15 марта 2021 11:39

Что украинцы рисовали в церковных метрических книгах - показали старинные миниатюры
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Показали миниатюры из метрических книг XVIII в.
Фото: facebook.com/buketius
Показали миниатюры из метрических книг XVIII в.
Показали миниатюры из метрических книг XVIII в.
Показали миниатюры из метрических книг XVIII в.
Показали миниатюры из метрических книг XVIII в.

Показали древние миниатюры из украинских метрических книг XVIII в.

"Эти сюжеты, без преувеличения, - бесценные образцы украинского народного искусства, требующие глубокого анализа, изучения и популяризации", - написал в Facebook краевед Евгений Букет. Коллекцию миниатюр собрал в Центральном государственном историческом архиве Украины.

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Метрические книги велись в церквях. Туда записывали сведения о крещении детей, браках и отпеваниях. Такие реестры украшали миниатюрами с образами святых, сценами таинств. На страницах иногда рисовали обычные картинки.

Во Львовском историческом музее обнаружили изображение неизвестного мужчины с монетами под портретом польского короля Яна III Собеского. Согласно музейным актам, картина датируется XIX в. Полотно решили реставрировать и обнаружили скрытый портрет

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