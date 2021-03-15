Что украинцы рисовали в церковных метрических книгах - показали старинные миниатюры

Фото: facebook.com/buketius

Показали древние миниатюры из украинских метрических книг XVIII в.

"Эти сюжеты, без преувеличения, - бесценные образцы украинского народного искусства, требующие глубокого анализа, изучения и популяризации", - написал в Facebook краевед Евгений Букет. Коллекцию миниатюр собрал в Центральном государственном историческом архиве Украины.

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Метрические книги велись в церквях. Туда записывали сведения о крещении детей, браках и отпеваниях. Такие реестры украшали миниатюрами с образами святых, сценами таинств. На страницах иногда рисовали обычные картинки.

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