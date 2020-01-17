Что сделают с памятником тачанке, который хотели декоммунизировать

Тачанку поместят в музей монументальной пропаганды. Фото: Facebook

Памятник тачанки из Каховки Херсонской обл. станет первым экспонатом Музея монументальной пропаганды.

Так решили председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, министр культуры Украины Владимир Бородянский и председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, сообщает УИНП: Юг.

"Автором проекта выступил наш друг, одесский художник Александр Ройтбурд", - говорится в сообщении.

"Я такой старый, что помню, когда эту тачанку открывали. И какой получился конфуз. Привезли на открытие старого маршала Буденного, сняли с памятника покрывало, а дед расплакался и стал материться: что же вы туды ж вашу растудыть натворили! Это же не моя тачанка, а батьки Махно. У меня в упряжи были четыре лошади, а у него три", - рассказал Ройтбурд.

Буденному показали, что один из персонажей там в буденовке.

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"Хорошо, хрен с вами", - сказал на это маршал.

Художник предложил заменить буденовки на папахи и вырезать на флаге Адамову голову.

"А сзади на самой тачанке для убедительности написать "хххй догонишь" и "хххй убежишь". Идею поддержал Антон Дробович", - сообщили в УИНП.

Памятник построили в 1967 году в Ленинграде в честь 50-летия "Великой Октябрьской социалистической революции". Монумент посвящен боям на Каховском плацдарме в годы украинско-советской войны. Тачанку широко использовали в украинских степях, в частности отряды Нестора Махно. Предполагают, что идея оборудовать транспорт пулеметом принадлежит именно ему.