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среда, 02 июня 2021 01:13

Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
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Показали старинные фото украинских крестьянок
Фото: photo-lviv.in.ua
Показали старинные фото украинских крестьянок
Показали старинные фото украинских крестьянок
Показали старинные фото украинских крестьянок
Показали старинные фото украинских крестьянок

Показали фотографии украинок 1940-х годов.

Неизвестный фотограф делал снимки женщин из Галичины и Подолья, сообщают "Фотографії старого Львова".

Их обнаружили на одном из зарубежных аукционов.

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На снимках женщины работают в поле, стирают и занимаются другой работой.

В начале XX в. летом среди киевлян было модно кататься на пароходах. Рейсы устраивали в другие города на Днепре. Общественные организации устраивали плавание на зафрахтованных судах в близлежащие местности. Делали это для сбора денег на благотворительность.

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