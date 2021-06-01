Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото

Фото: photo-lviv.in.ua

Показали фотографии украинок 1940-х годов.

Неизвестный фотограф делал снимки женщин из Галичины и Подолья, сообщают "Фотографії старого Львова".

Их обнаружили на одном из зарубежных аукционов.

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На снимках женщины работают в поле, стирают и занимаются другой работой.

В начале XX в. летом среди киевлян было модно кататься на пароходах. Рейсы устраивали в другие города на Днепре. Общественные организации устраивали плавание на зафрахтованных судах в близлежащие местности. Делали это для сбора денег на благотворительность.