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вторник, 27 июля 2021 11:34

Болельщик выбежал на футбольное поле и станцевал гопак

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Болельщик выбежал на футбольное поле и станцевал гопак
Даниил Мигаль хотел, чтобы украинский флаг увидел весь мир Фото: lviv1256.com

27 июля 1976-го в канадском Монреале, во время футбольного матча между сборными ГДР и СССР, на поле выбежал болельщик в вышиванке и с сине-желтым флагом. Мужчина станцевал гопак и воскликнул "Свобода Украине!".

Тогда комментатор матча предположил, что мужчина болельщик ГДР.

"Цвета его флага похоже подтверждают это, но он танцует на советский манер, - комментировал он. - Публика встречает его овациями, но вежливо вмешивается полиция. Да, иногда футбол вызывает, как и другие виды спорта, энтузиазм, но все же жаль, что приходится прерывать матч ".

Вскоре после этого информацию о случае напечатала одна из старейших украинских газет в диаспоре "Свобода". Оказалось, что на поле выбежал 20-летний член Союза украинской молодежи Даниил Мигаль.

"Более 50 тысяч зрителей на олимпийском стадионе смотрели 27 июля на полуфинальные соревнования копаного мяча между Восточной Германией и советской дружиной, которая состояла в основном из украинцев киевского "Динамо". Между зрителями было более 150 молодых украинцев, которые вывесили украинский флаг - на 30 стоп длинный - и которые стояли снова в сорочках с выписанным на них одиночными буквами лозунгом: "СВОБОДА УКРАИНЕ". Во второй половине соревнования 20-летний Даниил Мигаль, член СУМа с Тандер Бей, Онтарио, выбежал на спортивную площадку с сине-желтым флагом, выкрикивая слова "Свобода Украине!". Среди удивленных игроеоа начал на середине площадки танцевать гопак, а публика спонтанно разразилась громким аплодисментами - и игру прекратили. Выбежали три полицейскхе и вывели Мигаль с площади", - писало издание.

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Мигаля задержали на час, а затем отпустили. Разговаривал с полицейским, который убеждал его, что такой протест украинцам ни чего не поможет и угрожал депортацией в СССР.

Мигаль объяснил, что хотел своим поступком драматизировать судьбу украинского народа а также поддержать украинских футболистов. Позже, в интервью изданию "Футбол 24" сказал, что его поступок был спонтанным. Им руководило лишь желание попасть в трансляцию, чтобы украинский флаг увидел весь мир. Последний должен был понять, что существуют украинцы, которые имеют свой флаг и могут иметь свое государство.

Матч завершился со счетом 2:1. Чемпионами тогда стали футболисты сборной ГДР. Команда СССР одержала на олимпиаде бронзу.

Студентов Киевского института народного хозяйства, сантехника Георгия Москаленко и слесаря-сварщика Виктора Куксу задержали агенты КГБ 21 февраля 1967-го в Киеве за "теракт". Ребята вывесили флаг Украины над зданием вуза к первомайской демонстрации того года.

Купить сине-желтый флаг было невозможно, поэтому сделали его самостоятельно - сшили 2 шарфа, которые приобрели в универмаге. На флаге нарисовали государственный герб и написали: "Ще не вмерла Україна, ще її не вбито! ДПУ". Имели в виду Демократическую партию Украины.

Флаг на крыше здания устанавливал Кукса. Он поднялся туда по пожарной лестнице, которую караулил Москаленко с самодельным пистолетом и коктейлем Молотова. Кукса имел при себе кухонный нож и срезал красное знамя УССР. Украинский стяг взвился над тысячами людей, собиравшихся в колонны отмечать День солидарности трудящихся.

Следователи, прибывшие на место, составили протокол и возбудили уголовное дело за "посягательство на территориальную целостность УССР".

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Дата
27
июля

Болельщик выбежал на футбольное поле и станцевал гопак

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