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вторник, 15 февраля 2022 08:20

Беглец из Москвы издал первую украинскую книгу

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Беглец из Москвы издал первую украинскую книгу
Львовский "Апостол" Ивана Федорова содержал традиционный церковнославянский перевод "Деяний и посланий апостольских". Фото: Anntinomy

Во Львове Иван Федоров (1510–1583) издал первую печатную книгу в Украине "Апостол". Она содержала традиционный церковнославянский перевод "Деяний и посланий апостольских".

Иван Федоров в изданиях, выпущенных в Украине, именует себя так: "Иван Федорович Москвитин", "Иван Федорович печатник Москвитин", "Иван Федорович печатник из Москвы". На надгробной плите указано также: "Иоанн Федорович печатник книг пред тем неизданных". Итак, фамилия первопечатника была Федорович, а Федоров – это его более поздний русский эквивалент.

В Москве работал с 1563 года. По согласию царя Ивана IV Грозного готовил издание "Апостола". Но духовенство сожгли его цех. Тогда он вместе с сыном Иваном и другом Петром Мстиславцем уехал в Вильно – столицу Великого княжества Литовского.

Сигизмунд Август разрешил работать в его владениях. Покровителем назначил литовского коронного гетмана Григория Ходкевича. Иван Федоров служил личным секретарем гетмана. Печатал Часословец и Псалтирь. Но католическое духовенство давило на Ходкевича и гетман вынужден был закрыть типографию. Федоров переехал во Львов.

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Организовать свою типографию Ивану Федоровичу помогло Львовское братство. В конце февраля 1573 он начал печатание своей первой во Львове книги "Апостол". Работу завершил в следующем году Львовский "Апостол" – чрезвычайно бережно составленная и мастерски оформленная книга на 264 страницы. Вторым выдающимся львовским изданием Ивана Федоровича был "Букварь" – первое в Украине печатное пособие для обучения грамотности. Обе книги напечатаны на качественной белой бумаге местного производства. Из напечатанных Федоровичем 2 тыс. экземпляров до настоящего времени сохранились два неполных экземпляра — в Королевской библиотеке Копенгагена и в Гарвардском университете в США.

20 декабря 1583-го Иван Федорович умер во Львове. Его сын Иван Переплетник получил в наследство долги отца. Похоронен во львовском монастыре Святого Онуфрия. В конце ХІХ ст. надгробная плита исчезла.

В американской библиотеке Хоутон хранят одно из крупнейших в мире собраний украинских старопечатных изданий. Среди них – первые издания Ивана Федорова, первая "Энеида" Котляревского, рукопись Сковороды, "Острожская Библия", "Псалтырь", "Кобзарь" Шевченко 1840 года, издание Киево-Печерской лавры, грамоты Ивана Мазепы.

Сейчас большинство библиотек Гарварда работают над оцифрованными книгами и, в приоритете именно старинные издания. Ибо компьютеризация откроет доступ к редким книгам ученым со всего мира, включая украинские.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
15
февраля

Беглец из Москвы издал первую украинскую книгу

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