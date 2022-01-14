Археолог-любитель нашел клад кельтских монет

В Германии обнаружили древние монеты. Фото: BLDAM

Археолог-любитель Вольфганг Херкт обнаружил клад кельтских монет в земле Бранденбург на северо-востоке Германии.

41 золотую монету создали более 2 тыс. лет назад. Это первое известное кельтское золотое сокровище в Бранденбурге, сказала министер культуры Бранденбурга Манья Шюле.

Монеты имеют необычную изогнутую форму. В древности их называли "радужными кубками". Люди верили, что монеты появляются там, где радуга касается земли.

"Это исключительная находка, которую вы, вероятно, делаете только один раз в жизни", - сказал Херкт.

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Монеты отчеканены в конце железного века. Тогда кельты археологической культуры Ла-Тена жили на территориях современных Англии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Южной Германии и Чехии. У нынешней земли Бранденбург кельты не жили. Монеты туда могли принести торговцы

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