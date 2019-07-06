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суббота, 06 июля 2019 23:13

Археологи рассказали о находках во Львове

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Археологи рассказали о находках во Львове
Нашли остатки древней посуды. Фото: РАС

Во Львове на площади Галицкой нашли древнюю керамику.

Фрагменты керамической посуды датируются VIИ-VI веком до нашей эры, сообщает Tvoemisto.tv.

"Нам удалось найти несколько обломков керамической посуды, которые датируются раннескифским временем, VII-VI века до нашей эры. Их можно отождествить с черепинно-лагодивской группе", - говорит один из археологов.

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Это не первые фрагменты керамики этого времени во Львове. Такие были и на площади Ивана Подковы, и на улице Театральной.

Археологи продолжают раскопки под фонтаном "Одуванчик" на площади Галицкой в ​​центре Львова. Исследователи обнаружили остатки людей.

"Речь идет примерно о останках 5 покойников. Очевидно, когда-то там было прикостельное кладбище, как это часто практиковали во Львове, и не было странным для средневекового города. Нашли их в перепоховальной яме австрийских времен".

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