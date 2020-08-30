Археологи наткнулись на руины города, который упоминается в Библии

Раскопали древний город. Фото: Rami Arav

Археологи в Израиле раскопали Вифсаиду Галилейскую.

Это древнееврейское поселение упоминается в Новом Завете. Согласно Библии, здесь Иисус Христос накормил 5 тыс. Человек двумя рыбами и пятью хлебами, исцелил слепого и ходил по воде, передает naked-science.ru.

Несколько лет назад выдвинули предположение, что археологический памятник Эт-Телль на Голанских высотах является тем самым поселением. Раскопки подтвердили это. Археологи обнаружили в поселении храм, который мог быть посвящен Юлии Августе - жене Октавиана Августа и матери императора Тиберия. Это согласуется с тем, что примерно в 30-33 годах нашей эры местный правитель Ирод Филипп II предоставил Вифсаиде статус полиса и переименовал ее в Юлию.

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Согласно Евангелию от Матфея, Иисус проклял поселения за то, что жители не покаялись. По мнению археологов, история Вифсаиды не завершена катастрофой. Город просто постепенно покинули жители примерно в IV в.

Турецкие археологи обнаружили древнюю палитру во время раскопок на городище Куллюоба, на северо-западе страны. Находке около 5 тыс. kет.