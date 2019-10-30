Археологи нашли уникальное колесо

В Польше обнаружили древнее колесо. Фото: Museum in Wodzislaw Slaski

В Польше во время проведения строительных работ на плотине реки Одер в г. Водзислав-Слёнски обнаружили древнее деревянное колесо.

Оно хорошо сохранилось и является одним из немногих почти целых подобных артефактов железного или бронзового века, сообщает Science in Poland.

Колесо обнаружили на глубине 5 м под слоем гравия. Сейчас исследователи проводят радиоуглеродная датировка находки.

Находка сохранилась почти полностью. Обычно археологи получают только обед или остатки оси. Диаметр найденного колеса составляет 62 см.

"Колесо, вероятно, состояло из двух частей, но мы пока не знаем, как они были соединены. Вполне возможно, что его принесла сюда из другого места река", - сказал Адриан Пидгурский из Водзиславского музея.

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Колесный транспорт люди начали использовать между 3500 и 3300 годами до н.э. Находки такого возраста были сделаны в разных регионах Европы и Азии.

"Наше колесо, вероятно, не такое старое, хотя мы не можем этого исключить. В районе, где оно было найдено, первые сельскохозяйственные общины появились в четвертом тысячелетии до нашей эры. Поэтому пока нам трудно определить, происходит этот артефакт с бронзового или железного века, а может быть и из средневековья", - сообщил Пидгурский.

Археологи нашли тоннель с доиспанских символами ацтеков у города Экатепек в штате Мехико. Само сооружение - часть системы колониальных дамб XVII в., известных под названием Альбарадон-де-Экатепек.