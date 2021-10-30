Археологи нашли свинцовую пластинку с надписью княжеских времен

Фото: "Укрінформ"

В городе Полонном Хмельницкие археологи нашли кусок свинца с текстом на нем.

Его обнаружили при раскопках в городе. Об этом "Укрінформу" рассказал руководитель Каменец-Подольской архитектурно-археологической экспедиции Павел Нечитайло.

"Найденный в Полонном комплекс предварительно можно отнести к раннеславянскому времени и датировать VII-VIII вв. новой эры, поскольку керамике находим аналогии в райковецкой и роменской археологических культурах. В раскопе также обнаружена в незначительном количестве ранняя кружочная керамика райковецкой культуры, которую можно датировать IX в. Кроме того, в культурном слое попались несколько фрагментов сосудов раннескифского времени и милоградской культуры", - отметил Нечитайло.

Находки позволяют утверждать, что Полонное является самым древним городом области.

"На территории раскопа были обнаружены останки кладбища XIV-XV вв. Следы другого, наземного очага с фрагментами керамики и костей животных, обнаружили под погребением. Технический директор экспедиции Дмитрий Тимчук нашел там фрагмент изогнутой свинцовой пластинки с остатками надписи в три строчки, часть которой достаточно хорошо читается. Для атрибуции и прочтения надписи мы обратились к заведующему сектором археологических исследований Национального заповедника "София Киевская" Тимура Бобровского", - добавил он.

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Артефакты с кириллическими надписями эпохи Киевской Руси на территории Украины встречаются редко. Пластинка может быть оковкой, хомутом на рукоятку предмета или листом. Сходные артефакты находили в Новгороде.

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