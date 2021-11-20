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воскресенье, 21 ноября 2021 00:46

Археологи нашли самые древние ювелирные украшения
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В пещере Бизмун у марокканского портового города Эс-Сувейра археологи обнаружили морские раковины
Фото: Daily Sabah
Они могут быть самыми древними ювелирными украшениями в мире
Древние люди делали из раковин бусы и браслеты

В пещере Бизмун у марокканского портового города Эс-Сувейра археологи обнаружили морские раковины. Они могут быть самыми древними ювелирными украшениями в мире.

Древние люди делали из раковин бусы и браслеты примерно от 142 до 150 тыс. лет назад, сообщает Daily Sabah.

Археолог Абдельджалил Бузуггар говорит, что украшения являются символами. А для передачи символов нужно владеть языком.

"Возможно, тогда существовал язык, который использовали люди для общения между собой или с представителями других групп людей", - говорит он.

Подобные украшения находили на Ближнем Востоке и в Африке, и их возраст составляет от 35 до 135 тыс. лет.

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"Люди искали один и тот же тип ракушек, похоже, что они чем-то делились, возможно, это был язык. Эти украшения путешествовали на большие расстояния", - сообщил исследователь.

Археологи обнаружили в Египте древний храм Солнца. Руины храма нашли в Абу-Гурабе в 15 км от Каира. Его выстроили в XXV в. до н. э. Фараон Ниусерра построил храм на месте еще более древнего святилища. Он правил в 2458 – 2422 годах до н. е.

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