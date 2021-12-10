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суббота, 11 декабря 2021 00:46

Археологи нашли меч викингов

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Археологи нашли меч викингов
Меч лежал в погребении. Фото: AOC ARCHAEOLOGY

На Оркнейских островах у Шотландии археологи нашли в погребении эпохи викингов меч.

Меч из IX в. Его подняли вместе со слоем почвы, что сохранить, сообщает BBC.

Гарда меча была покрыта узорами. Их трудно разглядеть из-за ржавчины.

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"Этот меч так хрупок, что мы пока даже не знаем, как он выглядит с обратной стороны, но узнаем об этом уже в ближайшие месяцы. Железо, из которого сделан меч, сильно покрыто коррозией, много деталей видно только через рентген", - сообщает экспедиция.

Эти захоронения раскопали еще в 2015 году.

Норвежские археологи обнаружили на месте ледника деревянную лыжу в возрасте около 1,3 тыс. лет. В 5 м от нее ученые 2014 года уже нашли первую лыжу. Теперь они полагают, что обнаружили целую пару.

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