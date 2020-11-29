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понедельник, 30 ноября 2020 08:20

Археолог нашел клад, на который претендуют четыре страны

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Археолог нашел клад, на который претендуют четыре страны
"Маска Агамемнона" принадлежала владельцу, правивший Микенами в XVI в. до н. е. - за 400 лет до описанных в "Илиаде" событий. Фото: http://panoptikon.org

В Микенах немецкий археолог Генрих Шлиман 30 ноября 1876-го нашел пятую золотую погребальную маску - "Маска Агамемнона".

Изображенный на маске царь правил Микенами в XVI в. до н. е. - за 400 лет до описанных в "Илиаде" событий. Раскопки Генрих Шлиман проводил в Микенах - 90 км юго-западнее Афин, внутри каменного кургана. Шлиман верил, что там похоронен царь Агамемнон. Тот, что за Гомеровой "Илиады" захватил и сжег Трою. Шлиман ножом перерыл 176 кв. м пола как считалось "печи". На 25-й день наткнулся на останки 15 человек и золотые вещи вокруг них.

Ценной находкой была золотая погребальная маска, изображавшая летнего бородатого мужчины с закрученными вверх кончиками усов. Генрих Шлиман сразу назвал ее "маской Агамемнона".

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За пять лет до того Шлиман раскопал древнюю Трою на холме Гиссарлык, что на северо-западном побережье Турции. Он угадал место. Найденные золотые царские маски Шлиман забрал с собой. А также более 8 тыс. находок из драгоценных металлов и слоновой кости.

Половина найденного по закону принадлежала Турции. Чтобы избежать суда, Шлиман заплатил туркам 50 тыс. Франков. Для сравнения: свадебный подарок обошелся ему в 150 тыс. То сокровище археолог подарил Берлинскому музею древней истории. "Троянское" золото Шлимана до 1945 года хранилось в Берлине, а затем в качестве трофея оказалось в Москве, в Музее истории изобразительного искусства. 1997-го российская Госдума приняла закон, согласно которому клад из Трои должен остатся в стране. А тем временем на золото Шлимана претендуют немцы, турки и греки.

Французский путешественник Анри Муо 22 января 1861 обнаружил в джунглях Камбоджи гигантский индийский храмовый комплекс Ангкор-Ват. Сооружение, посвященную богу Вишну, свело в XII веке местное население времен Кхмерской империи по приказу правителя Сурьявармана.

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Дата
30
ноября

Археолог нашел клад, на который претендуют четыре страны

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