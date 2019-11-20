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среда, 20 ноября 2019 16:17

Анонсировали продолжение сериала "Викинги"

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Анонсировали продолжение сериала &quot;Викинги&quot;
Производством шоу займется студия MGM Television. Фото: beztabu.net

Сериал "Викинги: Вальхалла" анонсировал стриминговий сервис Netflix.

Лента станет продолжением популярного шоу "Викинги" телеканала History, пишет "Уніан".

В сюжете опишут, что было через 100 лет после событий оригинального шоу.

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Создатели уделят внимание таким персоналиям скандинавской истории, как Лейф Эрикссон, Фрейдис, Харальд Суровый и герцог Нормандии, а затем и король Англии Вильгельм Завоеватель.

Производством шоу займется студия MGM Television, а среди исполнительных продюсеров числятся Майкл Херст и Морган О'Салливан, которые работали над оригинальным сериалом. Премьера шестого и последнего сезона оригинального сериала "Викинги" состоится уже 4 декабря.

Культовый сериал 1990-х годов "Друзья" может получить продолжение. Американский телеканал HBO уже начал переговоры с Warner Bros о съемках ленты. Предварительное согласие на съемки дали все главные герои.

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