Поклонников сериала "Друзья" порадовали новостями

Главные герои "Друзей" согласились на продолжение съемок. Фото: detector.media

Культовый сериал 1990-х годов "Друзья" может получить продолжение. Американский телеканал HBO уже начал переговоры с Warner Bros о съемках ленты.

Предварительное согласие на съемки дали все главные герои, пишет The Hollywood Reporter.

Продюсеры продолжают согласовывать условия контрактов. Вероятно, в продолжении сериала поклонники увидят Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лайзу Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтта Леблана и Мэтью Перри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Моника и Чендлер взволновали сеть общим фото

Также HBO планирует привлечь к съемкам "Друзей" создателей сериала Дэвида Крейна и Марту Кауффман.

Google добавил в поисковик 6 сюрпризов, чтобы отметить 25-летие сериала "Друзья". Каждый посвящен одному из героев ситкома. Если набрать в строке поиска имя одного из персонажей, например "Росс Геллер"/Ross Geller, то рядом с именем появится небольшая иконка, которая ассоциирует с ним.