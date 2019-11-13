Поклонников сериала "Друзья" порадовали новостями

Культовый сериал 1990-х годов "Друзья" может получить продолжение. Американский телеканал HBO уже начал переговоры с Warner Bros о съемках ленты.
Предварительное согласие на съемки дали все главные герои, пишет The Hollywood Reporter.
Продюсеры продолжают согласовывать условия контрактов. Вероятно, в продолжении сериала поклонники увидят Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лайзу Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтта Леблана и Мэтью Перри.
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Также HBO планирует привлечь к съемкам "Друзей" создателей сериала Дэвида Крейна и Марту Кауффман.
Google добавил в поисковик 6 сюрпризов, чтобы отметить 25-летие сериала "Друзья". Каждый посвящен одному из героев ситкома. Если набрать в строке поиска имя одного из персонажей, например "Росс Геллер"/Ross Geller, то рядом с именем появится небольшая иконка, которая ассоциирует с ним.
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