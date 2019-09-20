Google приготовил 6 сюрпризов к юбилею сериала "Друзья"

В этом году празднуют 25-летие сериала "Друзья" Фото: ivi.ru Фото: ivi.ru

Google добавил в поисковик 6 сюрпризов, чтобы отметить 25-летие сериала "Друзья". Каждый посвящен одному из героев ситкома.

Если набрать в строке поиска имя одного из персонажей, например "Росс Геллер"/Ross Geller, то рядом с именем появится небольшая иконка, которая ассоциирует с ним.

В случае Росса - это диван из серии 5-го сезона, где он пытается затянуть новую мебель к себе домой. Если кликнуть на него, то вся страница начнет поворачиваться и послышится знакомый крик: "Поворот".

В случае "Рэйчел Грин"/Rachel Green появляется ее знаменитая прическа с ранних сезонов.

При поиске "Чендлер Бинг"/Chandler Bing рядом с именем персонажа возникает кресло, в котором любили отдыхать герои Мэттью Перри и Мэтта Леблана. При нажатии оно отбрасывается, а на страницу выскакивают их воспитанники: Цыпленок и утка.

Рядом с именем "Моника Геллер"/Monica Geller возникает ведро с мыльной водой, из которого при клику вылезает губка и до блеска натирает имя героини, зацикленной на уборке.

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С именем "Фиби Буфе"/Phoebe Buffay связана гитара. После нажатия начинает звучать ее песня "Драный кот" (Smelly Cat), пока животное ходит по экрану.

В случае "Джоуи Триббиани"/Joey Tribbiani первая ассоциация - кусок пиццы. При клике на него на экране появляется куча разных вкусностей, а вслед за ними возникают длинные руки и с криком "Джо не делится едой!". Забирают все с экрана.

В дополнении ко всему этому, если набрать в Google Friends glossary (словарь "Друзей"), то поисковик выдаст какой-то термин из сериала.

22 сентября 1994-го впервые на экранах появился. Он стал одним из самых успешных телепроектов в истории телевидения. Шоу длилось 10 сезонов. Всего отсняли 236 серий. За "Друзей" авторы получили 56 наград, среди которых 6 премий "Эмми" и "Золотой глобус". 6 раз американские зрители выбирали его "любимым сериалом".