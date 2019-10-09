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среда, 09 октября 2019 14:12

148 лет назад родился знаменитый Украинский богатырь

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148 лет назад родился знаменитый Украинский богатырь
Иван Поддубный родился 148 лет назад. Фото: wikipedia.org

В семье украинских казаков на Полтавщине 148 лет назад родился известный во всем мире богатырь Иван Поддубный.

Родился будущий спортсмен и борец ​​8 октября 1871 в семье потомственного казака Максима Поддубного на Полтавщине в селе Красенивке вблизи Золотоноши, современная Черкасская область. Прапрадед Ивана Поддубного в 1708 году под Полтавой, совместно с казаками Ирклиевского куреня рыцарства Низового, под руководством кошевого атамана Костя Гордиенко и казацким войском гетмана Ивана Мазепы, воевал против Московии за суверенную Украину.

Отец Поддубного, Максим Иванович, имел собственное хозяйство. Он был богатырского роста, наделенный большой физической силой: сам, без всякого напряжения, поднимал пятипудовые мешки с зерном и бросал их на телегу. С детства был приучен к тяжелому крестьянскому работы. Иван Поддубный говорил, что человеком, сильнее него, был только отец. От него он унаследовал высокий рост, большую силу и выносливость, а от матери, которая хорошо пела, тонкий музыкальный слух. В детские и юношеские годы в воскресные и праздничные дни пел в церковном хоре. До зрелой молодости Иван проживал в деревне, пока не уехал на заработки. Начал самостоятельно заниматься силовыми упражнениями и гиревым спортом.

Мировую славу Поддубный получил после победы на чемпионате мира в Париже 1905 года. Здесь он был провозглашен чемпионом мира среди профессионалов гиревому спорту. Поддубный был настоящей звездой цирковых арен Америки и Европы. 25 лет подряд оставался непобедимым борцом в мире. Посетил 14 стран на 4-х континентах.
Любил шутить - давал подержать кому-то свою трость, которая весила 19 килограмм. В повседневной жизни был спокойным, но выходя на борцовский ковер становился похожим на зверя. Звание "чемпиона Америки" завоевал в 55 лет, а спорт оставил в 70-летнем возрасте. Никогда не курил и не употреблял спиртного. В 76 лет мог легко согнуть подкову и заплести из двух гвоздей косичку.

Всю свою жизнь Иван Поддубный искренне любил Украину. Когда при большевиках ему выдали паспорт с фамилией "Поддубный" и национальности "русский", требовал заменить паспорт, а после отказа чемпион собственноручно сделал исправление - "Піддубний" и "украинец".

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Не обошел Ивана Поддубного и жесткий террор оккупационной российско-большевистской власти. В 1937 году его посадили в тюрьму Ростовского НКВД. Там чемпиона пытали электропаяльником, требуя назвать номера счетов и адреса иностранных банков, где он мог держать свои сбережения, якобы полученные во время гастролей. Таких сбережений у него на самом деле не было. Лишь через год оттуда его вывела громкая слава непобедимого борца и пристальное заинтересованность его судьбой зарубежной спортивной общественности.

После 2-й мировой войны Поддубного сталинисты снова арестовали - за, якобы, сотрудничество с немцами. Однако быстро отпустили, снова из-за отсутствия доказательств. В связи с этим после окончания войны Ивана Поддубного просто отстранили от спортивной деятельности, тем самым лишив его единственного источника дохода. Оставив спорт, Поддубный был забыт всеми и последние годы жизни провел в нищете. Чтобы выжить, был вынужден менять свои медали на хлеб.
Умер 8 августа 1949.

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Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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Дата
09
октября

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