Зимой коронавирус переносится тяжелее всего - Голубовская

В осенне-зимний период больше всего пациентов с тяжелой формой. Фото: Reuters

Коронавирус тяжелее всего переносится в осенне-зимний период.

В это время растет количество пациентов с тяжелой формой Covid-19, сообщила ведущая инфекционистка Ольга Голубовская в интервью УНН.

"Продолжается сезон коронавируса. Сейчас он агрессивный. Мы получаем самые большие дозы возбудителя, поэтому растет количество тяжелых форм. В весенне-летний сезон это будет смягчаться, как и прошлым летом", - рассказала она.

Ранее надеялись, что летом пандемия закончится. Этого не произошло.

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"Впрочем, ситуация была не такой, как сейчас. И по количеству, но самое главное - по количеству тяжелых форм. Летом люди болели, но не было такого количества тяжелых форм", - отметила Голубовская.

Инфекционистка, докторша медицинских наук Ольга Голубовская сообщила, что реальная статистика больных коронавирусом в мире превышает данные официальной. Голубовская считает, что многие люди болеют бессимптомно. Они не делают тестов и не попадают в статистику.