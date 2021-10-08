"Жена найдет всех любовниц" - главный санврач обратился к невакцинированным мужчинам

Главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич необычным способом призывает мужчин вакцинироваться от коронавируса.
Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.
В нем он напомнил, что больные коронавирусом могут попасть в реанимацию и уже не будут контролировать, кто "копается" в их телефонах.
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"Не забывайте, что, когда мы положим вас в реанимацию, мы отдадим вещи и телефон вашей жене. Она найдет всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь", - написал Ромаскевич.
Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отмечают в Минздраве.
Минздрав утвердило приказ об обязательной вакцинации против коронавируса. Тех, кто откажется прививаться, на время карантина работодатель должен отстранить от рабочего процесса без сохранения зарплаты, но с сохранением места работы.
Перечень профессий, которым обязательно нужно вакцинироваться, - по силке.
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