"Жена найдет всех любовниц" - главный санврач обратился к невакцинированным мужчинам

Главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич необычным способом призывает мужчин вакцинироваться от коронавируса.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

В нем он напомнил, что больные коронавирусом могут попасть в реанимацию и уже не будут контролировать, кто "копается" в их телефонах.

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"Не забывайте, что, когда мы положим вас в реанимацию, мы отдадим вещи и телефон вашей жене. Она найдет всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь", - написал Ромаскевич.

Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отмечают в Минздраве.

Автор: скриншот поста Санврач Херсонской области рассказал для чего нужно вакцинироваться

Минздрав утвердило приказ об обязательной вакцинации против коронавируса. Тех, кто откажется прививаться, на время карантина работодатель должен отстранить от рабочего процесса без сохранения зарплаты, но с сохранением места работы. Перечень профессий, которым обязательно нужно вакцинироваться, - по силке.