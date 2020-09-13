Зеленый чай: чем полезен этот напиток

Зеленый чай один из самых популярных напитков в мире. Он содержит много необходимых организму минералов и витаминов, помогает ускорить обмен веществ, способствует сжиганию накопленного жира, а также борется с раком.
Однако диетологи открыли малоизвестные свойства зеленого чая. Как оказалось, этот напиток приносит много пользы нашему здоровью, пишет ГолосUA. В частности, он ускоряет метаболизм и выводит токсины.
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Кроме этого зеленый чай обладает следующими полезными свойствами:
- налаживает работу иммунной системы;
- ускоряет обмен веществ
- активизирует кровообращение;
- поддерживает здоровье кожи и волос;
- помогает снизить вес;
- успокаивает и борется со стрессом;
- устраняет накопление газов в кишечнике и снижает температуру тела
- укрепляет память;
- используется для компресса с целью устранения "мешков" под глазами
- снижает уровень "плохого" холестерина;
- используется для полоскания горла при лечении простуды;
- помогает остановить кровотечение и боль после удаления зуба.
С другой стороны, зеленый чай борется с раком. Было установлено, что полифенолы, содержащиеся в нем, обеспечивают очищение клеток и поддерживают их регенерацию, ингибируют рост опухолевых клеток и защищают от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением.
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