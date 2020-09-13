Зеленый чай: чем полезен этот напиток

Зеленый чай один из самых популярных напитков в мире. Он содержит много необходимых организму минералов и витаминов, помогает ускорить обмен веществ, способствует сжиганию накопленного жира, а также борется с раком.

Однако диетологи открыли малоизвестные свойства зеленого чая. Как оказалось, этот напиток приносит много пользы нашему здоровью, пишет ГолосUA. В частности, он ускоряет метаболизм и выводит токсины.

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Кроме этого зеленый чай обладает следующими полезными свойствами:

- налаживает работу иммунной системы;

- ускоряет обмен веществ

- активизирует кровообращение;

- поддерживает здоровье кожи и волос;

- помогает снизить вес;

- успокаивает и борется со стрессом;

- устраняет накопление газов в кишечнике и снижает температуру тела

- укрепляет память;

- используется для компресса с целью устранения "мешков" под глазами

- снижает уровень "плохого" холестерина;

- используется для полоскания горла при лечении простуды;

- помогает остановить кровотечение и боль после удаления зуба.

С другой стороны, зеленый чай борется с раком. Было установлено, что полифенолы, содержащиеся в нем, обеспечивают очищение клеток и поддерживают их регенерацию, ингибируют рост опухолевых клеток и защищают от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением.

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