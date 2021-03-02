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вторник, 02 марта 2021 16:22

Зеленский вакцинировался, несмотря на наличие антител. Рассказал почему

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Зеленский вакцинировался, несмотря на наличие антител. Рассказал почему
Также прививки сделали военнослужащим. Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку против коронавируса, несмотря на то, что уже переболел этой болезнью.

Он имеет низкий уровень антител, объяснил Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область, сообщает пресс-служба президента.

"Прививка обязательна. Я знаю, что такое Covid-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел Covid-19, у меня уровень антител низкий", - сказал президент.

Отмечается, что прививки Зеленский сделал на территории военного мобильного госпиталя вместе с военными врачами и защитниками. Там уже проводят плановую вакцинацию.

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Президенту сообщили, что может быть побочный эффект, такой как повышение температуры. Он ответил, что такое может быть после каждой вакцины. Глава государства надеется, что вакцинация поможет преодолеть пандемию и вернуться к привычной жизни.

"Я считаю, что эта вакцина (Oxford/AstraZeneca (Covishield). - Gazeta.ua) качественная, она одна из лучших в мире. Побороть Covid-19 только средствами защиты окончательно невозможно. Вакцинироваться придется. Я считаю, что вакцина - это реальный путь возвращения к нормальной жизни", - отметил президент.

Также прививки сделали военнослужащим. Перед этим их осмотрели врачи. После вакцинации все имели хорошее самочувствие.

"Конечно, у каждого свое мнение, но считаю, что вакцину делали умные люди. Чувствую себя нормально, как и до прививки", - сказал один из военнослужащих.

Президент решил публично сделать прививку. Таким способом он стремится продемонстрировать гражданам безопасность препарата.

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