Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины

Первыми прививки от Covid-19 в Украине могут сделать Зеленский и Шмыгаль. Фото: pixabay.com

В план вакцинации от Covid-19 в Украине Минздрав может внести изменения, чтобы первыми прививки получили представители власти.

Это поможет увеличить процент людей, которые готовы вакцинироваться, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в "Сніданку з 1+1".

По его словам, он сам и президент Владимир Зеленский уже готовы сделать прививку.

"Надо внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", - сказал Степанов.

15 февраля в Украине может начаться вакцинация населения от коронавируса. Примерно в эти сроки должны завезти вакцины. Вакцинация будет проходить в 5 этапов. Во время каждого из них прививки будут делать определенной группе риска. Первыми вакцину получат медики.