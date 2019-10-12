Зеленка и вазелин не помогут: Супрун рассказала, как лечить "заеды"

"Заеды" нельзя лечить народными методами. Стоит выбрать медицинские препараты, в зависимости от возбудителя болезни. Фото - simya.com.ua

Спирт, зеленка, вазелин, фукорцин, алоэ или масло не помогут вылечить трещины в уголках губ, которые в народе называют "заеды", а медики - ангулярный хейлит.

Все эти средства могут повредить губы еще больше. Об этом рассказала бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам "заеды" могут быть у всех людей, но им подвержены прежде всего маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой, сахарным диабетом, недостаточным питанием и лица старшего возраста.

Ульяна Супрун советует применить противогрибковые средства (кремы или гели, которые имеют противогрибковое действие), если "заеды" вызывает грибок. В большинстве же случаев к ангулярному хейлиту приводят бактерии. В этом случае бывшая министр советует пользоваться кремами с антисептическим и антимикробным действием, и, возможно, кортикостероидами. А уже после этого можно наносить кремы с, например, алоэ, витамином Е и экстрактами зеленого чая или облепихой, или другие средства, способствующие заживлению ран.

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Если есть подозрение, что причиной заболевания является недостаточное питание, нужно проконсультироваться с врачом относительно терапии.

Для предотвращения возникновения "заедов" екс-глава Минздрава советует пользоваться гигиенической помадой, что защищать губы от слюны, контролировать привычку облизывать губы, следить за чрезмерным слюноотделением у предрасположенных к этому людей, и своевременно принимать противомикробные мероприятия в случае появления трещин.

Осень - золотая пора продажи безрецептурных препаратов, что якобы должны укрепить иммунитет, наполнить витаминами и предотвратить инфекционные болезни. Ульяна Супрун призывает не покупать мультивитамины, а улучшить здоровье продуктами, что дарит осенний урожай.