"Заснул на работе" - ученые рассказали о сон днем

Спать в обеденный перерыв очень полезно. Фото gs.fm

В последнее время много людей регулярно недосыпают или же из-за некачественного сна целый день чувствуют усталость и сонливость. Ученые рекомендуют спать днем.

"Короткий сон днем вряд ли сполна компенсирует плохой сон ночью, но короткий отдых продолжительностью в 20-30 минут все же поможет. Короткий дневной сон помогает восстановить способность концентрировать внимание, повысить работоспособность, уменьшить вероятность ошибочных действий, а соответственно, и несчастных случаев", - сообщает портал Живи активно.

В NASA провели исследование, во время которого изучали поведение военных летчиков и аэронавтов в состоянии дефицита сна. Выяснилось, что 40-минутный дневной сон на 34% повышал их работоспособность и на 100% – внимательность.

Дневной сон по расписанию приписан лицам, которые страдают нарколепсией, - болезнь внезапного сна и непреодолимого желания спать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дети могут заснуть в любых условиях и позах

Вздремнуть днем хотя бы полчаса - вот, что нужно человеку для того, чтобы зарядиться энергией и значительно повысить производительность своей работы. Эффект будет тот же, что и от чашечки кофе, только без негативных последствий для организма.