"Заснул на работе" - ученые рассказали о сон днем

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 2709
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 94828
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 756
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1827
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1548
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 873
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1080
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3861
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8820
Фото
Все фото
11
5
11
10
3
Мужчина с ампутированными руками и ногами: &quot;Теперь я делаю все, что не делал раньше&quot;
Мужчина с ампутированными руками и ногами: "Теперь я делаю все, что не делал раньше"
&quot;Потратили на одного бойца $ 10 тыс&quot; - как работает стоматологический кабинет в зоне ООС
"Потратили на одного бойца $ 10 тыс" - как работает стоматологический кабинет в зоне ООС
Сезонные закупки: эксперты показали, как правильно выбирать овощи и фрукты
Сезонные закупки: эксперты показали, как правильно выбирать овощи и фрукты
&quot;Я почуваюся трагічною лялькою&quot; - жінка із &quot;порцеляновою&quot; шкірою розповіла свою історію
"Я почуваюся трагічною лялькою" - жінка із "порцеляновою" шкірою розповіла свою історію
Киевские шеф-повара покажут, как готовить веганский деликатесы
Киевские шеф-повара покажут, как готовить веганский деликатесы
Видео
Все видео
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Самые эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях
Самые эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях
Как спасти утопающего: советы медиков
Как спасти утопающего: советы медиков
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Искалеченный Герой Украины показал невероятный прорыв
Искалеченный Герой Украины показал невероятный прорыв
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1449
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3366
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 25003
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1395
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 1287
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
среда, 18 июля 2018 09:56

"Заснул на работе" - ученые рассказали о сон днем

  Комментировать
&quot;Заснул на работе&quot; - ученые рассказали о сон днем
Спать в обеденный перерыв очень полезно. Фото gs.fm

В последнее время много людей регулярно недосыпают или же из-за некачественного сна целый день чувствуют усталость и сонливость. Ученые рекомендуют спать днем.

"Короткий сон днем вряд ли сполна компенсирует плохой сон ночью, но короткий отдых продолжительностью в 20-30 минут все же поможет. Короткий дневной сон помогает восстановить способность концентрировать внимание, повысить работоспособность, уменьшить вероятность ошибочных действий, а соответственно, и несчастных случаев", - сообщает портал Живи активно.

В NASA провели исследование, во время которого изучали поведение военных летчиков и аэронавтов в состоянии дефицита сна. Выяснилось, что 40-минутный дневной сон на 34% повышал их работоспособность и на 100% – внимательность.

Дневной сон по расписанию приписан лицам, которые страдают нарколепсией, - болезнь внезапного сна и непреодолимого желания спать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дети могут заснуть в любых условиях и позах

Вздремнуть днем хотя бы полчаса - вот, что нужно человеку для того, чтобы зарядиться энергией и значительно повысить производительность своей работы. Эффект будет тот же, что и от чашечки кофе, только без негативных последствий для организма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Заснул на работе" - ученые рассказали о сон днем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Полвека назад основали Intel

Руки, ноги висели на проводах - авиация разбомбила поезд с детьми

"Черный джаз для белых": в Америке прошел первый музыкальный фестиваль

Внедорожник протаранил толпу людей на тротуаре

От прививки умер 77 младенцев

Черный вторник: на похоронах священнослужителя беркутовцы били верующих

В асфальте под Святой Софией рыли могилу

Самое читаемое
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 160156
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 110818
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 94864
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
9
 Просмотров: 83774
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 59509
Здоровье
Как сделать свое утро хорошим - 5 советов от Уляни Супрун
Как сделать свое утро хорошим - 5 советов от Уляни Супрун Просмотров: 234
Обнаружили супербактерию, которая передается половым путем и может развивать иммунитет к антибиотикам
Обнаружили супербактерию, которая передается половым путем и может развивать иммунитет к антибиотикам Просмотров: 1170
Почему музыка может вызвать тошноту и потерю равновесия
Почему музыка может вызвать тошноту и потерю равновесия Просмотров: 126
Ученые выяснили, что делает память лучше
Ученые выяснили, что делает память лучше Просмотров: 819
Ученые определили смертельно опасную обувь
Ученые определили смертельно опасную обувь Просмотров: 927
Больше всего комментируют
8
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
7
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
5
Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн
4
Путин заставляет Трампа ждать
Голосов: 270
Голосование Кто выиграет суперкубок Украины по футболу?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтёр"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua