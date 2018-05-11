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суббота, 12 мая 2018 23:28

Защита от комаров: 5 способов отпугнуть вредителей

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Чтобы не иметь проблем с укусами комары, надо знать как от них защититься. Особенно это касается людей с 1 группой крови. Большинство людей выделяют вещества, которые позволяют комарам определить на вкус кровь, прежде, чем они попытаются ее.

Об этом рассказала Наталья Семенюк, врач-дерматолог, дерматокосметолог Института дерматокосметологии доктора Богомолец.

Самый безопасный "нехимического" защита - закрытую одежду. Нужно выбирать одежду с длинными рукавами из плотной ткани, еще что-то на голову, а на ноги штаны. К тому же, поможет светлую одежду, которого комары его не любят, а потому активно не нападать.

Автор: 24tv.ua
 

Если же жара, можно пользоваться специальными средствами против укусов комаров. Чтобы специальные кремы и спреи не вызывали аллергической реакции, стоит сделать пробу. Нанести средство на внутреннюю поверхность предплечья и подождать определенное время - посмотреть не будет никаких раздражений.

Для отпугивания комаров помогут антикомариные браслеты, которые пропитаны растительным экстрактом. Они могут работать до ста сорока часов.

Чтобы избавиться от комаров в помещении - по возможности следует поставить москитные сетки. Эффект от нее будет больше, если побрызгать сетку эфирным маслом цитрусовых, хвои или герани.

Комары также не любят различных специфических насыщенных запахов дыма. Отпугнуть их можно с помощью дыма от брошенной в огонь хвои, шишек, нескольких капель камфоры или кедрового масла. Отпугивает комаров также табачный дым и запах валерианы.

Столовая ложка отвара пищевой гвоздики смешанная с таким же количеством любого одеколона тоже поможет на время избавиться от комаров.

Также можно разрезать лимон на половину и вставить в него бутоны гвоздики. Поставить его рядом с кроватью и этот запах отгонит комаров.

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Если комар уже укусил - сначала нужно уменьшить зуд. Можно использовать опять же специальные средства: кремы лосьоны. А можно выбрать и народные методы. Самый простой - обработать пораженный участок настойкой календулы.

Автор: 24tv.ua
 

Или намочить место укуса обычным раствором соды - 1 чайную ложку на стакан воды и смазать соком лимона.

Итак, методов борьбы с ненавистными комарами немало. Выбирайте, какой вам нравится и пусть такие "маленькие неприятности" не влияют на ваше настроение летом.

24tv.ua
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