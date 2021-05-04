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Замедляет старение, преодолевает мигрень: рассказали о полезных свойствах горчицы

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  Горчицу активно используют не только в кулинарии, но и в косметологии
Горчицу активно используют не только в кулинарии, но и в косметологии

Горчица - одна из самых популярных приправ в мире. И одна из самых острых. Она не только придает пикантный вкус мясным блюдам и салатам, но и чрезвычайно благотворно действует на организм человека (конечно же, если нет противопоказаний).

Чем именно полезна горчица и кому следует включить ее в рацион:

Замедляет старение

Горчица богата каротином, лютеином, витаминами A, C и K. Все эти вещества являются природными антиоксидантами и особенно эффективно действуют как раз в комплексе. Они предотвращают старение клеток, благодаря этому любители горчицы дольше выглядят и чувствуют себя молодыми.

Укрепляет кости

В горчице содержится большое количество селена, а также кальция, магния и фосфора. Эти элементы укрепляют кости, зубы, волосы и ногти, а также уменьшают проявления ревматизма и мышечные спазмы.

Защищает от псориаза

Семена горчицы очень полезны и при псориазе. Эти маленькие зернышки стимулируют работу специальных ферментов, снимают воспаление и запускают процесс заживления бляшек. Конечно же, традиционного лечения это не заменит, но может значительно улучшить состояние и приблизить свою мечту выздоровления.

Нормализует уровень холестерина

Горчицу стоит употреблять для профилактики патологий сердечно-сосудистой системы. Крестоцветные растения, в частности горчица, способны связывать холестерин еще в пищеварительном тракте, не допуская образования бляшек в сосудах.

Помогает от тревоги и мигрени

Если употреблять горчицу регулярно, можно почувствовать ее успокаивающий эффект. Его обеспечивают магний и витамины группы B, которые содержит популярная приправа. Горчица борется с повышенной тревожностью, уменьшает приступы мигрени и спасает от бессонницы.

Борется с запором

А вот если съесть много горчицы, можно почувствовать и ее слабительный эффект. Кроме того, она в 8 раз увеличивает слюноотделение, что способствует лучшему перевариванию пищи.

Стимулирует рост волос

Горчицу активно используют не только в кулинарии, но и в косметологии. В частности, в составе масок для волос. Она активизирует работу волосяных луковиц, благодаря чему волосы становятся крепче и начинает быстро расти.

Смешайте сухой горчичный порошок с кондиционером, нанесите на влажные локоны и оставьте на полчаса. После этого помойте голову шампунем, как обычно. Делать такую ​​маску можно 2-3 раза в неделю, а первый эффект будет заметен уже через месяц.

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Не рекомендуется употреблять много горчицы тем, кто имеет такие проблемы со здоровьем: гастрит, язву желудка; заболевания почек проблемы с толстым кишечником, индивидуальную непереносимость продукта.

Горчица - овощная культура семейства крестоцветных, к которому также относятся белокочанная капуста, брюссельская капуста и брокколи. Среди 40 сортов этого растения только черная, белая и коричневая горчица используется для получения пряных семян. Их можно употреблять как специю в целом или молотом виде.

ranok.ictv.ua
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