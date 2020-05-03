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воскресенье, 03 мая 2020 13:08

Закрыли село под белорусской границей из-за вспышки Covid-19

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Закрыли село под белорусской границей из-за вспышки Covid-19
Село в Ровенской области закрыли в связи со вспышкой. Фото Ровенская ОГА

На Ровенщине в селе Познань Рокитнивскього района установили контрольно-пропускной пункт и ввели комендантский час.Там зафиксировали вспышку коронавируса. Обнаружили 6 больных, сообщают в Ровенской облгосадминистрации.

Теперь на въезде в село круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Они проводят температурный скрининг гражданам, дезинфекцию транспорта, проверяют документы и выясняют причину приезда.

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Передвижение людей и движение транспорта позволяют с 20:00 до 8:00 в пределах населенного пункта.

На прошлой неделе на Львовщине закрыли села Давидов и Загирье.

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