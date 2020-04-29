В селе под Львовом произошла вспышка коронавируса

В селе обнаружили 20 случаев заражения. Фото: Reuters

В с. Давыдов возле Львова обнаружили более 20 человек, зараженных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.

Медики целый день проводят экспресс-тестирование жителей. Устанавливают источник заноса вируса в село.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус атаковал еще одно общежитие - двое погибших

"В селе осуществляются усиленные меры по выявлению всех носителей вируса, оказания медицинской помощи таким лицам и полная самоизоляция тех жителей села, которые контактировали с больными", - написал Козицкий.

Лаборатории Киева не справляются с обработкой анализов для тестирования на коронавирус - нужно открывать новые. Об этом пишет УП со ссылкой на слова главы комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения Олега Гелевея.