Закон о трансплантации изменят. Нардеп Дмитриева рассказала, чего удалось достичь

Нардеп Оксана Дмитриева: "Высокоспециализированная медицинская помощь может быть доступной"

В закон о трансплантации внесут изменения, чтобы усовершенствовать трансплантационную медицину, увеличить число операций и гармонизировать национальное законодательство с европейским.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева.

По ее словам, за последние полтора года Украина продвинулась в вопросах трансплантации дальше, чем за все годы независимости. Создан Украинский центр трансплант-координации, впервые стали проводить трансплантацию костного мозга от неродственного донора, заработали негосударственные реестры доноров костного мозга. Реализуется пилотный проект с участием около 40 центров трансплантации. По нему все трансплантации стали бесплатными для пациента — платит государство по установленным тарифам. В итоге за первое полугодие 2021 провели больше трансплантаций, чем за весь прошлый год. Предусмотрено финансирование всех трансплантаций, запланированных на это год, деньги идут непосредственно от Минздрава. Процесс подбора доноров стал абсолютно прозрачным.

"Мы сделали то, чего ждали тысячи пациентов — показали на деле, что высокоспециализированная медицинская помощь может быть доступной и, что Украина может делать трансплантации", — отметила Дмитриева.

Однако, по ее словам, количество операций по трансплантации все еще в десятки раз меньше, чем в развитых странах. В том числе из-за сложности процедуры. Например, сейчас чтобы дать согласие на пожертвование органов в случае смерти, необходимо приехать в центр трансплантации, найти трансплант-координатора и написать заявление, которое в последующем должно быть зарегистрировано в Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей.

"Поэтому сейчас, имея багаж практического опыта и понимание того, что необходимо изменить, чтобы ускорить развитие системы трансплантации, мы разработали проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" №5831 от 26 июля 2021", — отметила парламентарий.

Новый документ значительно упрощает процесс предоставления прижизненного согласия донора на трансплантацию органов после смерти, дает возможность усовершенствовать алгоритмы подбора пары донор-реципиент, продлевает пилотный проект по трансплантации до 1 апреля 2023 года, в рамках которого все операции оплачивает МЗУ, а также будет способствовать гармонизации законодательства Украины с Евродирективами.