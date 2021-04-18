Зафиксировали 10 282 случаев заражения коронавирусом

Украинцев стало меньше заражаться на коронавирус. Фото: dw.com

За последние сутки в Украине обнаружили 10 282 новых больных коронавирус. Из них детей - 456, медработников - 161. Количество активных больных - 424645 человек. Умерли за последние сутки 250 человек, а выписаны - 6523.

Такие данные по состоянию на утро 18 апреля сообщает Минздрав.

За сутки протестовали методом ПЦР - 27278, методом ИФА - 6558. Также делали исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26544

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С начала кампании проведено всего 449 197 прививок. Получили 1 дозу - 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 получили 1 дозу за рубежом)

Привито вакциной КОВИШЕЛД - 445697 человек, вакциной КОРОНАВАК - 3497 человек, вакциной КОМИРНАТИ - 0 человек.

По 17 апреля 2021 проведено всего 3333 прививки. Было привито 3333 человека: получили 1 дозу - 3333 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 0 человек; привито вакциной КОВИШЕЛД - 2271 человека, вакциной КОРОНАВАК - 1062 человека, вакциной КОМИРНАТИ - 0 человек.

В Украину прибыла первая партия вакцины против Covid-19 компаний Pfizer и BioNTech. Спецрейс доставил в Киев 117 тыс. Доз, которыми планируют прививать жителей и работников домов престарелых. Также препаратом Pfizer планируют вакцинировать работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы.