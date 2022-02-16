Заболеваемость на Covid-19 снизилась на 20% - ВОЗ

В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости коронавирусом. Фото: Украинская правда

Еженедельный показатель заболеваемости Covid-19 в мире снизился на 19%.

Увеличение количества новых заражений коронавирусной инфекцией было зарегистрировано только в Западно-Тихоокеанском регионе ВОЗ (на 19%), сообщается в еженедельном эпидемиологическом отчете Всемирной организации здравоохранения.

За неделю положительные результаты тестов на коронавирус получили более 16 миллионов человек.

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В Юго-Восточной Азии показатель новых Covid-больных снизился на 37%, в Америке – на 32%, в Африканском регионе – на 30%, в Европейском – на 16%, а в Восточном Средиземноморье – на 12%.

Глобальное количество новых летальных исходов достигло почти 75 тысяч, оставшись на том же уровне, что и на прошлой неделе.

Всего с начала пандемии в мире зафиксировали более 409 миллионов подтвержденных случаев заражения Covid-19 и более 5,8 миллионов смертей от осложнений этого заболевания.