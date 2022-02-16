Заболеваемость на Covid-19 снизилась на 20% - ВОЗ

 
Ексклюзивы
1/5
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
Просмотров: 2178
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
Просмотров: 2988
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 306
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 783
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Просмотров: 828
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1206
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
4 Просмотров: 6849
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 12222
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1368
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 2196
Фото
Все фото
7
3
3
11
3
Создатели улыбок и спасатели от &quot;зубного червя&quot;: сегодня день стоматолога – яркие поздравления для врачей
Создатели улыбок и спасатели от "зубного червя": сегодня день стоматолога – яркие поздравления для врачей
Еще одна область переходит в красную зону карантина
Еще одна область переходит в красную зону карантина
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Видео
Все видео
Считал болезнь приговором: мужчина установил рекорд по продолжительности Covid-19
Считал болезнь приговором: мужчина установил рекорд по продолжительности Covid-19
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Интервью
1/5
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 1242
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 3915
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 3933
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1845
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3240
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 801
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
среда, 16 февраля 2022 05:12

Заболеваемость на Covid-19 снизилась на 20% - ВОЗ

  Комментировать
Заболеваемость на Covid-19 снизилась на 20% - ВОЗ
В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости коронавирусом. Фото: Украинская правда

Еженедельный показатель заболеваемости Covid-19 в мире снизился на 19%.

Увеличение количества новых заражений коронавирусной инфекцией было зарегистрировано только в Западно-Тихоокеанском регионе ВОЗ (на 19%), сообщается в еженедельном эпидемиологическом отчете Всемирной организации здравоохранения.

За неделю положительные результаты тестов на коронавирус получили более 16 миллионов человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Считал болезнь приговором: мужчина установил рекорд по продолжительности Covid-19

В Юго-Восточной Азии показатель новых Covid-больных снизился на 37%, в Америке – на 32%, в Африканском регионе – на 30%, в Европейском – на 16%, а в Восточном Средиземноморье – на 12%.

Глобальное количество новых летальных исходов достигло почти 75 тысяч, оставшись на том же уровне, что и на прошлой неделе.

Всего с начала пандемии в мире зафиксировали более 409 миллионов подтвержденных случаев заражения Covid-19 и более 5,8 миллионов смертей от осложнений этого заболевания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заболеваемость на Covid-19 снизилась на 20% - ВОЗ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
 Просмотров: 14617
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 12231
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
12
 Просмотров: 12222
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины 1 Просмотров: 10701
&quot;Ковидную тысячу&quot; можно будет получить наличными: подробности
"Ковидную тысячу" можно будет получить наличными: подробности Просмотров: 10143
Здоровье
Считал болезнь приговором: мужчина установил рекорд по продолжительности Covid-19
Считал болезнь приговором: мужчина установил рекорд по продолжительности Covid-19
 Просмотров: 945
Коронавирус резко рванул вверх: свежая статистика за сутки
Коронавирус резко рванул вверх: свежая статистика за сутки Просмотров: 1233
В пяти областях "забили" на вакцинацию от Covid-19
В пяти областях "забили" на вакцинацию от Covid-19 Просмотров: 2484
"Впервые за четыре недели" - Минздрав сделал обнадеживающее заявление о Covid в Украине
"Впервые за четыре недели" - Минздрав сделал обнадеживающее заявление о Covid в Украине Просмотров: 657
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны Просмотров: 324
Больше всего комментируют
18
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
8
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
4
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
4
"Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
Голосов: 56
Голосование Кого считаете самой милой парой украинского шоу-бизнеса?
  • Надя Дорофеева и Владимир Дантес
  • Настя Каменских и Потап
  • Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
  • Владимир и Кристина Остапчуки
  • Дмитрий Монатик и Ирина Демичева
  • Ольга Сумская и Виталий Борисюк
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть