За сутки в Украине от коронавируса умерли 30 человек

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За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2476 случая Covid-19. От болезни умерли 30 людей. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны о распространении эпидемии коронавируса.

Выздоровели от болезни за сутки - 547.

По статистике наибольшее распространение болезни в Киеве. В столице коронавирус диагностировали у 310 человек за прошедшие сутки. Предыдущим днем показатель составлял 428. В прошлую субботу от коронавирусной инфекции умерли трое киевлян.

В Тернопольской области обнаружили 225 случаев Covid-19, 2 человека погибли. В Харьковской обл. коронавирус подтвердили у 180 человек, за сутки умерли 3.

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