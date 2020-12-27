За сутки определено 6113 случаев коронавируса

На выходных количество больных уменьшается. Фото Эльдар Сарахман "Украинская правда"

6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 27 декабря.

Также за минувшие сутки ⤵️

госпитализировано - 1674 человека;

летальных исходов - 72;

выздоровели - 6621 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 24 978 (в том числе методом ПЦР - 19543, методом ИФА - 5435).

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных. Днем ранее COVID-19 обнаружили в 7709 человек.

За все время пандемии в Украине ⤵️

заболело - 1025989 человек;

выздоровели - 658 538 человек;

летальных исходов - 17 774;

проведения ПЦР-тестов - 5472989.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мутировавший коронавирус уже в Украине: что нужно знать

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.