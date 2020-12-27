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воскресенье, 27 декабря 2020 09:01

За сутки определено 6113 случаев коронавируса

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За сутки определено 6113 случаев коронавируса
На выходных количество больных уменьшается. Фото Эльдар Сарахман "Украинская правда"

6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 27 декабря.

Также за минувшие сутки ⤵️

госпитализировано - 1674 человека;
летальных исходов - 72;
выздоровели - 6621 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 24 978 (в том числе методом ПЦР - 19543, методом ИФА - 5435).
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных. Днем ранее COVID-19 обнаружили в 7709 человек.

За все время пандемии в Украине ⤵️

заболело - 1025989 человек;
выздоровели - 658 538 человек;
летальных исходов - 17 774;
проведения ПЦР-тестов - 5472989.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

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27
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