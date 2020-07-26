За сутки количество новых случаев заболевания Covid-19 перевалила за 900

В Черновецкой области за минувшие сутки на Covid-19 заболели 44 человека. Фото: REUTERS

По состоянию на утро воскресенья в Украине официально зафиксировано 64849 случаев заражения новым коронавируса Covid-19. Новых случаев за последние сутки - 920.

Общее количество инфицированных Covid-19 составляет уже почти 65 тыс. Это данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.

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За сутки выздоровели 310 человек и общая цифра составляет 35807. Смертей от коронавируса увеличилось на 15 - общее количество возросло до 1605.

Инфицирования коронавирусом в регионах Украины по состоянию на 26 июля 2020:

м. Киев - 7620 (+95)

Винницкая область - 2549 (+37)

Волынская область - 3560 (+57)

Днепропетровская область - 1329 (+12)

Донецкая область - 850 (8)

Житомирская область - 1709 (+18)

Закарпатская область - 4841 (+67)

Запорожская область - 734 (+9)

Ивано-Франковская область - 4025 (+88)

Кировоградская область - 693 (+3)

Киевская область - 3503 (+42)

Львовская область - 8832 (+130)

Луганская область - 120 (1)

Николаевская область - 546 (7)

Одесская область - 2907 (+61)

Полтавская область - 394 (+6)

Ровенская область - 5623 (+81)

Сумская область - 430 (19)

Тернопольская область - 2725 (+53)

Харьковская область - 3381 (+39)

Херсонская область - 219 (0)

Хмельницкая область - 1059 (22)

Черновицкая область - 5592 (+44)

Черкасская область - 897 (0)

Черниговская область - 711 (+21)

Напомним, по состоянию на 25 июля на Украине было 63929 случаев.

В Черновецкой области за минувшие сутки на Covid-19 заболели 44 человека.