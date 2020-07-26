За сутки количество новых случаев заболевания Covid-19 перевалила за 900

По состоянию на утро воскресенья в Украине официально зафиксировано 64849 случаев заражения новым коронавируса Covid-19. Новых случаев за последние сутки - 920.
Общее количество инфицированных Covid-19 составляет уже почти 65 тыс. Это данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.
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За сутки выздоровели 310 человек и общая цифра составляет 35807. Смертей от коронавируса увеличилось на 15 - общее количество возросло до 1605.
Инфицирования коронавирусом в регионах Украины по состоянию на 26 июля 2020:
м. Киев - 7620 (+95)
Винницкая область - 2549 (+37)
Волынская область - 3560 (+57)
Днепропетровская область - 1329 (+12)
Донецкая область - 850 (8)
Житомирская область - 1709 (+18)
Закарпатская область - 4841 (+67)
Запорожская область - 734 (+9)
Ивано-Франковская область - 4025 (+88)
Кировоградская область - 693 (+3)
Киевская область - 3503 (+42)
Львовская область - 8832 (+130)
Луганская область - 120 (1)
Николаевская область - 546 (7)
Одесская область - 2907 (+61)
Полтавская область - 394 (+6)
Ровенская область - 5623 (+81)
Сумская область - 430 (19)
Тернопольская область - 2725 (+53)
Харьковская область - 3381 (+39)
Херсонская область - 219 (0)
Хмельницкая область - 1059 (22)
Черновицкая область - 5592 (+44)
Черкасская область - 897 (0)
Черниговская область - 711 (+21)
Напомним, по состоянию на 25 июля на Украине было 63929 случаев.
В Черновецкой области за минувшие сутки на Covid-19 заболели 44 человека.
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