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воскресенье, 16 мая 2021 09:18

За сутки госпитализировали 2 тыс. больных коронавирусом: свежая Covid-статистика

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За сутки госпитализировали 2 тыс. больных коронавирусом: свежая Covid-статистика
15 мая зафиксировали 3 640 случаев коронавируса. Фото: pravda.com

В субботу, 15 мая, в Украине зафиксировали 3 640 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

15 мая в больницы госпитализировали 2 208 больных Covid-19 украинцев.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в Днепропетровской - 530, Киевской - 277, Донецкой - 260, Одесской - 231 и Херсонькой областях - 194.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 133 человека, выздоровели – 7 921.

Кроме того, в субботу в Украине 6 164 человека вакцинировали от COVID-19, а общее количество привитых возросло до 939 238 человек.

Вчера лабораторные центры осуществили 38 911 тестирований на коронавирус: методом ПЦР – 17 389, методом ИФА – 3 848, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 674.

За сутки 14 мая в Украине обнаружили 6 796 новых случаев коронавируса, 322 больных умерли и 17 202 лица выздоровели.

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