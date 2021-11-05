За минувшие сутки от коронавируса скончались 696 украинцев

Данные Минздрава по вакцинации за 4 ноября / Минздрав

Более 11 млн. украинцев получили одну дозу вакцины от COVID-19. За прошедшие сутки, 04 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев коронавируса. Умерли 696 украинцев.

За минувшие сутки вакцинировали более 270 тысяч человек. Полностью иммунизировали – почти 80 тыс украинцев. Об этом сообщает Минздрав.

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За все время пандемии в Украине заболело почти 3,033 млн украинцев. Из них 70842 умерли.

С начала вакцинации полностью вакцинировано почти 7,763 млн человек. 93,2% госпитализированных на прошлой неделе – не вакцинированы и не получили ни одной дозы вакцины. Вакцинация – единственный эффективный способ защититься от коронавируса, предупреждает Минздрав.

Украина до конца недели получит 2,93 млн доз вакцины от коронавируса Moderna. Партия поможет удовлетворить растущий спрос на вакцину. Об этом заявил министр здравоохранения на брифинге.