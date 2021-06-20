За минувшие сутки коронавирус унес жизни 24 украинцев

Данные по коронавируса за 20 июня / Минздрав

В Украине по состоянию на 20 июня зафиксировано 479 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 15 детей и 6 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировали 544 человека, 24 человека погибли, 755 выздоровели. Об этом передает Минздрав Украины.

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За последние сутки наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Киеве - 91, в Херсонской области - 39, Харьковской - 32, Николаевской -32 и в Киевской области - 32.

За все время пандемии в Украине заболело почти 2,23 млн человек, погибли более 52 тыс.

В Украине вкололи более 2 млн доз вакцин против коронавируса. Более 1,7 млн человек получили первую дозу. 337 тыс. человек или 0,8% населения полностью вакцинированы.